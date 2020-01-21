Оззи Осборн рассказал о своем заболевании

Знаменитый британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона.

В эфире американского утреннего телешоу Good Morning America Осборн рассказал, что это заболевание стало для него настоящим испытанием.

По его словам, это не смертный приговор, однако болезнь негативно сказывается на нервной системе. «У тебя сегодня-завтра все хорошо, а на третий все очень плохо», — описал он свое состояние в интервью.

Осборн также сообщил, вред его нервам нанесла операция на шее.

Ранее «Ридус» писал о том, что американские ученые изучили ДНК музыканта и в результате обнаружили у него генетическую мутацию. По мнению специалистов, именно эта особенность его организма позволила ему пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками.

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) известен в первую очередь как один из основателей рок-группы Black Sabbath, созданной в Бирмингеме в 1968 году.

