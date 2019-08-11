СМИ: ученые нашли в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию

Изучив ДНК знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна, американские ученые обнаружили у него генетическую мутацию.

По их мнению, именно эта особенность его организма позволила ему пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками, сообщает The New York Post.

Найденная у 70-летнего Осборна мутация генов повышает защитные силы организма и делает его невосприимчивым к различным стимулирующим веществам, считает ученый Билли Салливан из медицинской школы при Университете Индианы.

Как пишет газета, в настоящее время издательство National Geographic готовит к печати книгу о влиянии мутаций ДНК на поведение и здоровье человека. В ней также будет приведены данные исследования ДНК Осборна, который никогда не скрывал своего пристрастия к наркотикам и алкоголю.

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) известен в первую очередь как один из основателей рок-группы Black Sabbath, созданной в Бирмингеме в 1968 году.