В деле сбитого полицейским «пьяного» мальчика появились новые подробности

В деле сбитого сотрудником полиции «пьяного» мальчика в Кировской области не оказалось никаких подтверждений тому, что судмедэксперт дал заключение о «нетрезвом состоянии ребенка» на основании анализов именно его биоматериалов.

Об этом сообщила Newsler.ru адвокат потерпевших Жанна Шмидт.

По ее словам, нельзя утверждать, что все заключения были сделаны после исследования материалов, принадлежащих погибшему ребенку. «Отсутствует экспертиза, на основании которой должны проводиться последующие», — рассказала она порталу.

Шмидт также отметила, что следствие продолжает настаивать на эксгумации тела мальчика. По ее мнению, это может делаться «для затягивания расследования, чтобы можно было апеллировать прошедшими сроками давности».

По данным издания, 11 ноября в отношении судмедэксперта Сергея Насонова было возбуждено уголовное дело о «халатности», а 20 декабря он обратился с заявлением в Уржумский суд, требуя признать это постановление незаконным. Насонов настаивает на том, что не давал заключения о том, что в момент смерти ребенок был состоянии алкогольного опьянения.

В конце октября на допросе в Следственном комитете судмедэксперт признал, что 6-летний ребенок, сбитый сотрудником полиции под Кировом, не употреблял алкоголь.

По словам представителя семьи ребенка, кровь на анализ была отправлена только через пять дней после ДТП, а отправленные на экспертизу кости мальчика бесследно исчезли.

Ранее сообщалось, что после появления в СМИ информации о том, что у сбитого насмерть под Кировом 6-летнего мальчика обнаружили алкоголь в крови, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об этом ДТП. Он поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки, проведенной УМВД РФ по Кировской области по факту ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик, выяснилось, что за рулем сбившей его машины находился майор полиции. Медицинское освидетельствование не показало наличие алкоголя в крови водителя. По предварительной версии, у него не было возможности предотвратить ДТП.