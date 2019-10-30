Судмедэксперт по делу сбитого полицейским «пьяного» мальчика признал ошибку

На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов признал, что 6-летний ребенок, сбитый сотрудником полиции под Кировом, не употреблял алкоголь.

Информация о якобы содержавшихся в крови мальчика 0,51 промилле появилась из-за грубого нарушения правил проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе — там просто не было холодильных камер», — рассказала RT представитель семьи ребенка.

По ее словам, кровь на анализ была отправлена только 18 июля, то есть через пять дней после ДТП. Она также добавила, что отправленные на экспертизу кости мальчика бесследно исчезли.

Родители погибшего подали в прокуратуру и в СК заявления о возбуждении в отношении Насонова уголовного дела по статье УК РФ «Халатность», сообщила собеседница издания.

Представитель семьи также рассказала о недавно проведенном на месте аварии следственном эксперименте. Оказалось, что данные следствия, согласно которым ребенок в резиновых сапогах ехал на велосипеде со скоростью 19,6 км/ч, не соответствуют действительности, поскольку принимавший участие в эксперименте мальчик старше погибшего смог разогнаться только до 11 км/ч.

Кроме того, выяснилось, что в материалах дела отсутствуют результаты освидетельствовании водителя на алкогольное и наркотическое опьянение.

Ранее сообщалось, что после появления в СМИ информации о том, что у сбитого насмерть под Кировом 6-летнего мальчика обнаружили алкоголь в крови, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об этом ДТП. Он поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки, проведенной УМВД РФ по Кировской области по факту ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик, выяснилось, что за рулем сбившей его машины находился майор полиции. Медицинское освидетельствование не показало наличие алкоголя в крови водителя. По предварительной версии, у него не было возможности предотвратить ДТП.

