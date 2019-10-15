Сбитого полицейским под Кировом 6-летнего мальчика признали «пьяным»

После появления в СМИ информации о том, что у сбитого насмерть под Кировом 6-летнего мальчика обнаружили алкоголь в крови, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об этом ДТП.

Трагедия произошла в июле этого года в Кировской области. Мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу, насмерть сбил автомобиль.

Следствием было установлено, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», сообщается на сайте СК РФ.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Недавно СМИ сообщили, что в крови у погибшего было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Это заключение судмедэксперта родные мальчика опубликовали в соцсетях. Естественно, что результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников ребенка.

Глава СК РФ поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы, говорится в сообщении.

В беседе с РЕН ТВ мать погибшего Наталья Бучнева рассказала, что виновник аварии не пытался связаться с семьей. По ее данным, он сих пор продолжает работать в полиции.

В мае Щелковский суд Московской области вынес приговор бывшему судмедэксперту из Балашихи Михаилу Клейменову. Он признан виновным по статье 293 Уголовного кодекса России «Халатность» и осужден на десять месяцев исправительных работ.

Михаил Клейменов приобрел печальную известность в 2017 году после громкого дела о гибели ребенка в дорожном происшествии в Балашихе. 23 апреля 2017 года жительница Балашихи Ольга Алисова наехала на шестилетнего Алешу Шимко, в результате столкновения ребенок умер. Экспертное заключение за подписью Михаила Клейменова гласило, что в крови мальчика обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

15 ноября 2017 года Железнодорожный суд Подмосковья признал Алисову виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы, а также выплате семье Шимко компенсации.

