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Раскрыты подробности ДТП со сбитым под Кировом «пьяным» мальчиком

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

По результатам проверки, проведенной УМВД РФ по Кировской области по факту ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик, выяснилось, что за рулем сбившей его машины находился майор полиции.

При этом он был в отпуске и ехал на личном автомобиле, не допуская нарушений, приводит газета «Известия» сообщение ведомства.

Согласно имеющимся данным, ребенок на велосипеде неожиданно выехал на перекресток со второстепенной дороги. В результате столкновения мальчик скончался, несмотря на оказанную помощь.

Медицинское освидетельствование не показало наличие алкоголя в крови водителя. По предварительной версии, у него не было возможности предотвратить ДТП.

Как стало известно изданию, полицейского не отстранили от исполнения служебных обязанностей, а вопрос о его привлечении к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по делу об аварии.

Ранее сообщалось, что после появления в СМИ информации о том, что у сбитого насмерть под Кировом 6-летнего мальчика обнаружили алкоголь в крови, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об этом ДТП. Он поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

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