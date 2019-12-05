Космический зонд NASA начал разгадывать тайны Солнца

Parker Solar Probe, космический аппарат размером с автомобиль, запущенный NASA 12 августа 2018 года, в настоящее время является самым близким к Солнцу рукотворным объектом. Он должен раскрыть секреты нашей звезды, ответив на многие вопросы, волнующие ученых. И сейчас, миновав орбиту Меркурия и находясь примерно в 24 миллионах километров от солнечной поверхности, он передал на Землю много интересной информации.

Одной из задач аппарата являются исследования солнечного ветра — потока ионизированных частиц, исходящего из короны звезды. Именно он вызывает на Земле полярные сияния и магнитные бури. Слишком сильный поток способен повредить орбитальные спутники и даже некоторую наземную аппаратуру. Человечество пока слишком мало знает об этом явлении. Изучение его природы поможет прогнозировать негативные последствия для нашей планеты.

Пока главной сенсацией стала обнаруженная зондом повышенная изменчивость магнитного поля Солнца при приближении к его поверхности. Оно характеризуется силами, действующими в разных направлениях. По словам научного сотрудника миссии Parker Solar Probe Адама Сабо, ученые такого просто не ожидали. Вблизи поверхности направление магнитного поля может разворачиваться на 180 градусов за небольшие промежутки времени. Явления назвали «обратными переключениями». «Это совершенно неожиданно. Это существенные изменения ориентации, которые мы не ожидали увидеть», — цитирует слова Сабо журнал Nature.

Ученые считают, что эти своеобразные «переключения» вызваны струями самого солнечного ветра. Вместо того чтобы выходить из звезды непрерывным потоком, часть его вырывается в виде всплесков, распространяясь в пространстве быстрее окружающих частиц. Эти «пузыри» растягивают магнитное поле, вызывая те самые «развороты».



Вполне возможно, что «обратные переключения» являются причиной разгона частиц солнечного ветра до огромных скоростей. При таких «разворотах» магнитное поле словно накладывается само на себя, вызывая мощнейшие взрывы. В космосе при взаимодействии потоков с различными скоростями течение солнечного ветра выравнивается, создавая картину относительной устойчивости, которую мы наблюдаем с Земли.

Однако стоит признать, что понимание процесса находится лишь на начальной стадии. По мере приближения к звезде Parker сможет дать больше информации для размышления. Сейчас он также передал много интригующих подробностей вращения атмосферы Солнца у его поверхности и данные о скоплениях пылевых частиц вокруг светила. Они могут являться остатками астероидов, испарившихся в условиях высоких температур.

Parker часто проходит мимо Венеры, используя гравитацию планеты для дополнительного ускорения. Траектория зонда представляет собой постоянно сужающуюся спираль, которая в ближайшие годы приблизит его к центру Солнечной системы. Сейчас он выполняет четвертый виток вокруг Солнца, в то время как ученые получили данные лишь с первого оборота. «Я абсолютно уверен, что мы сделаем еще много интересных открытий, но я бы не стал утверждать, что мы получим ответы на все вопросы», — сказал Сабо.

За семь лет аппарату предстоит совершить 24 полных витка вокруг звезды. Приблизившись к Солнцу на расстояние примерно в 6,1 миллиона километров, Parker разгонится до скорости практически в 700 тысяч километров в час, что станет рекордом для автоматов, созданных человечеством.

Вблизи Солнца невероятно горячо. Поэтому приборы Parker Solar Probe защищены сверхпрочным экраном, который должен выдержать температуру до 1370 градусов. На борту находится аппаратура для исследования магнитных полей, плазмы и энергетических частиц, а также захвата изображений солнечного ветра.

Имя миссии дано в честь астрофизика Юджина Паркера — автора теории о солнечном ветре. Аппарат также несет табличку с именами более 1,1 миллиона людей, которые пожелали таким образом «полететь на Солнце».

Первые данные на Землю аппарат прислал в августе 2019 года.