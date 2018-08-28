Солнечный зонд Parker прислал на Землю первые данные о нашем светиле

Специалисты NASA поделились информацией о первых успехах космического аппарата Parker Solar Probe, который занимается изучением Солнца.

Напомним, что миссия зонда началась 12 августа 2018 года, в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Почти за год работы Parker собрал информации на 22 гигабайта — это на 50% больше, чем ожидали ученые.

Таких результатов удалось добиться благодаря мощной телекоммуникационной системе зонда.

Еще часть информации поступит в лабораторию в ближайшие дни, напомнили ученые. В прошлом году сотрудники Parker опубликовали уникальное фото, сделанное аппаратом во время максимального сближения с Солнцем.

Зонд Parker Solar Probe сделал фото изнутри солнечной короны, будучи на расстоянии более чем 27 миллионов километров от светила.

Остальные фото и информацию, полученную в ходе облета, ученые смогут опубликовать лишь в конце этого года. Пока специалисты будут обрабатывать эти данные, солнечный зонд успеет совершить третий облет Солнца.

Планируется, что аппарат изменит траекторию 27 августа и к 1 сентября Parker максимально приблизится к светилу.

Ученые надеются, что полученная в рамках миссии информация поможет ответить на множество вопросов, связанных с Солнцем. Например, почему солнечная корона намного горячее, чем ее поверхность.

Всего запланировано 24 облета Солнца за семь лет. Также аппарат облетит Венеру еще шесть раз — это поможет сузить орбиту Parker, чтобы он смог со временем приближаться к звезде.

