найти ×
   
  • USD +0.15
    65.20
  • EUR +0.70
    73.07
СохранитьСохранено0
×

201056

Солнечный зонд Parker прислал на Землю первые данные о нашем светиле

Small 8c0837760a
  • 06 августа 2019, 12:45
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Специалисты NASA поделились информацией о первых успехах космического аппарата Parker Solar Probe, который занимается изучением Солнца.

Напомним, что миссия зонда началась 12 августа 2018 года, в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Почти за год работы Parker собрал информации на 22 гигабайта — это на 50% больше, чем ожидали ученые.

Таких результатов удалось добиться благодаря мощной телекоммуникационной системе зонда.

Еще часть информации поступит в лабораторию в ближайшие дни, напомнили ученые. В прошлом году сотрудники Parker опубликовали уникальное фото, сделанное аппаратом во время максимального сближения с Солнцем.

Зонд Parker Solar Probe сделал фото изнутри солнечной короны, будучи на расстоянии более чем 27 миллионов километров от светила.

Остальные фото и информацию, полученную в ходе облета, ученые смогут опубликовать лишь в конце этого года. Пока специалисты будут обрабатывать эти данные, солнечный зонд успеет совершить третий облет Солнца.

Планируется, что аппарат изменит траекторию 27 августа и к 1 сентября Parker максимально приблизится к светилу.

Ученые надеются, что полученная в рамках миссии информация поможет ответить на множество вопросов, связанных с Солнцем. Например, почему солнечная корона намного горячее, чем ее поверхность.

Всего запланировано 24 облета Солнца за семь лет. Также аппарат облетит Венеру еще шесть раз — это поможет сузить орбиту Parker, чтобы он смог со временем приближаться к звезде.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
24461063читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123421825читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

30022664читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124750читать позжечитаю позже