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Зонд Parker заснял солнечный ветер

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Солнечный зонд Parker Solar Probe американского космического агентства NASA готовится к выходу на третий облет вокруг Солнца. Если все пойдет по плану, это произойдет 27 августа.

Во время облета зонд должен собрать еще больше информации о солнечном ветре и структуре солнечной короны. Теплостойкая обивка аппарата поможет ему подойти на расстояние в 6,1 миллиона километров от видимой поверхности.

Зонд будет выдерживать температуру до 1370 градусов Цельсия, пояснили в агентстве.

Напомним, что миссия зонда началась 12 августа 2018 года, в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Почти за год работы Parker собрал информации на 22 гигабайта — это на 50% больше, чем ожидали ученые.

Таких результатов удалось добиться благодаря мощной телекоммуникационной системе зонда.

Одной из главных целей миссии является наблюдение на солнечным ветром. Аппарат уже заснял ветер в ноябре прошлого года, но только сейчас данные пришли в обсерваторию.

На видео внизу можно увидеть, как образуется солнечный ветер. О таком явлении астрономы знают давно, но увидеть так близко ученые смогли только сейчас. Исследования на близком расстоянии с Солнцем очень опасны, но стоят того, отметили руководители миссии.

Данные, которые мы получаем с Parker Solar Probe, показывают нам детали о солнечных структурах и процессах, которые мы никогда не видели прежде, — заключили ученые.

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