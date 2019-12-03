Еще в одном регионе России 31 декабря объявлен выходным днем

Жители Кировской области будут отдыхать 31 декабря.

Об этом объявил 2 декабря в прямом эфире ГТРК «Вятка» губернатор Игорь Васильев.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли», — приводятся его слова на сайте правительства региона.

Васильев также выразил надежду, что другие организации и предприятия поддержат эту инициативу.

Согласно принятому решению, рабочий день переносится со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Напомним, на днях губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря, по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых «обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Жвачкина сразу поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. «Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — сказала она журналистам.



После комментария Плетневой в СМИ выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (франкция ЛДПР), заявив о готовности поддержать идею сделать 31 декабря выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней в году. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря 2019 года надо работать, поскольку последний день этого года приходится на вторник и никаких особых причин делать его выходным нет.

Потом высказался Роструд: замруководителя ведомства Иван Шкловец предупредил, что 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха, а также решен вопрос об оплате. Несмотря на сомнения Роструда, группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым все же внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.

Против инициативы депутатов Госдумы выступили министр труда и социальной защиты Максим Топилин и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Топлилина, решения о переносе выходных дней в правительстве принимаются заранее, поэтому в 2019 году централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Собянин отказался делать 31 декабря в столице выходным, объяснив это большим объемом работы у московских чиновников, а также традицией предновогодних корпоративов с коллегами.