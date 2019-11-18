Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным ради чиновниц

Согласно распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», рабочий день перенесен с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Глава региона признался, что принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, сообщается на сайте областной администрации.

По его словам, на их плечах «обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Как сообщал «Ридус», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря 2019 года надо работать, поскольку последний день этого года приходится на вторник. По его словам, «здесь нет предмета для дискуссии».

Напомним, правительство России уже опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

