В Госдуме одобрили идею томского губернатора сделать 31 декабря выходным

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который по просьбе работающих в городской администрации женщин сделал для чиновников 31 декабря выходным днем.

«Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — высказала Плетнева свою позицию АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Глава региона признался, что принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых «обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Как сообщал «Ридус», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря 2019 года надо работать, поскольку последний день этого года приходится на вторник. По его словам, «здесь нет предмета для дискуссии».

Напомним, правительство России уже опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.