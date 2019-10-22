Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну

Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.

В заявлении пресс-службы иракских военных говорится, что подразделения ВС США поучили разрешение на въезд в Иракский Курдистан, чтобы затем выехать из страны.

«Американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались в Ираке», — приводит РИА Новости заявление иракских сил безопасности.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 20 октября, министр обороны США Марк Эспер сообщил журналистам, что американских военнослужащих, которых решено было вывести из Сирии, перебросят в Ирак.

Покидающие Сирию американцы уничтожают свои военные базы.



Решение о выводе около тысячи американских военных из Сирии было принято неделей ранее, после того как Турция начала операцию «Источник мира» на территории этой страны.



Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

