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США уничтожили в Сирии свою военную базу со взлетной полосой

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© Hussein Malla/ AP/TASS

© Hussein Malla/ AP/TASS

Соединенные Штаты уничтожили свою военную базу в Сирии, на которой находились взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, база находилась в районе Телль-Байдар.

Агентство также отмечает, что в ближайшие дни военнослужащие США покинут базу Life Stone, расположенную рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке на севере страны.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 20 октября, министр обороны США Марк Эспер сообщил журналистам, что американских военнослужащих, которых было решено вывести из Сирии, перебросят в Ирак.

Решение о выводе порядка тысячи американских военных из Сирии было принято неделей ранее, после того как Турция начала операцию «Источник мира» на территории этой страны.

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