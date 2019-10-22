В России рухнул спрос на бензин

Эксперты исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков» зафиксировали рекордное за последнее четыре года падение спроса на бензин, связав это со снижением реальных располагаемых денежных доходов и потребительской активности россиян.

«С января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию. В „Петромаркете“ отметили, что для рынка бензина снижение в 1% — серьезное. За последние 10 лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%», — пишет газета «Известия».

«Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего — рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — объяснил изданию аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.



Чиновники из Минэнерго заявили журналистам, что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году, однако в пользу правильности экспертной оценки говорит биржевая статистика: таким путем реализуется порядка 20−25% всего топлива и за три квартала 2019 года продажи на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже упали на 0,7%.

Вместе с тем, по данным Росстата, реализация бензина на внутреннем рынке за семь месяцев этого года к удивлению экспертов выросла на 2,9%. «Не знаю, откуда Росстат взял такие данные», — отметил Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

Хотя бензина россияне стали покупать меньше, снижать цены на него на АЗС не собираются, вместо этого пытаясь нажиться на продаже некачественного суррогата. В сентябре Росстандарт установил, что 9% бензина и дизельного топлива, продаваемого в России, являются поддельными. В абсолютных цифрах отечественные автозаправщики отпускают 6 миллионов тонн фальсификата ежегодно. В целом объем топливного рынка в России составляет сегодня 65 миллионов тонн в год.

Ранее «Ридус» рассказывал о намерении поставщиков гречневой крупы серьезно повысить оптовые цены на свою продукцию. Кроме того, в последнее время российский рынок столкнулся с заметным подорожанием красной рыбы (из-за падения объемов улова) и вина (из-за повышения правительством акцизов). Кроме того, в Москве в очередной раз подорожала аренда квартир, а еще ожидается серьезное подорожание молочной продукции сразу на 10% из-за одновременного запуска двух новых систем контроля и продуктов с содержанием пальмового масла из-за ужесточения требований к его очистке от вредных примесей.