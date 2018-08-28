Вино в России подорожает

Российские СМИ узнали о планах правительства почти вдвое поднять акцизы на вино уже с начала следующего года. Соответствующие поправки в законодательство кабмин собирается в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму.

«Правительство предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 литр на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 литр. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил, что правительство одобрило такие поправки и в ближайшее время внесет их в Госдуму», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

Деталей инициативы пресс-секретарь Дмитрия Медведева не раскрыл, однако существование такого законопроекта изданию подтвердил пожелавший остаться неназванным представитель Минфина.

В качестве обоснования для роста ставок акцизов выступает несоответствие российского законодательства нормам ВТО: законопроект уравнивает ставки на российские и импортные вина.



Подобное повышение акцизов, по мнению директора аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, приведет к росту стоимость винных напитков до уровня натуральных вин. Стоимость последних, полагает председатель совета директоров виноторговой компании «МБГ-миллениум» Ирина Фомина, также вырастет для конечного потребителя.

Напомним, из без грядущего повышения цен на алкоголь почти половина спиртного в России производится и продается нелегально. Росалкогольрегулированию в 2018 году за шесть тысяч проверок удалось обнаружить 806,837 тысячи декалитров незаконно произведенного спиртного (40% проверенной продукции), и это — только то, что нашли. По статистике, около 20 миллионов россиян употребляют почти исключительно нелегальную алкогольную продукцию в ценовом диапазоне до 100 рублей за бутылку.

В 2012—2014 годах в РФ уже был был негативный опыт «оптимизации» цен на алкоголь, когда ставка акциза выросла в два раза. Этот опыт был официально признан провальным из-за резкого сокращения легального рынка алкоголя. Впрочем, относительно цен на прочие продукты спиртное сегодня стоит на порядок дешевле, чем в Советском Союзе.

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