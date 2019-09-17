Аренда квартир в Москве резко подорожала

Впервые за год минимальная стоимость аренды квартиры в пределах старой Москвы достигла 23 тысяч рублей. Еще летом этот показатель равнялся 20 тысячам, но в сентябре все дешевые предложения ушли с рынка.

«Анализ предложения арендных лотов в сентябре показал, что в экспозиции старой Москвы отсутствуют съемные квартиры дешевле 23 тысяч рублей в месяц — это рекордное ценовое значение нынешнего года в сегменте наиболее экономичного жилья», — сообщает пресс-служба компании «Инком-Недвижимость».

Располагая суммой 23 тысячи рублей в месяц, арендаторы столичного жилья могут рассчитывать на маленькую «однушку» с отдельной кухней в изношенном состоянии на верхних этажах старых кирпичных или панельных домов и на значительном удалении от станций метро.



Дорожает съемное жилье не только в столице, но и по России в целом. Средняя стоимость аренды «однушки» сегодня — 15,8 тысячи рублей, что на 4% больше, чем было в прошлом году.

Напомним, предыдущий раз аренда квартир резко дорожала в январе, тогда наблюдался рекордный всплеск интереса к аренде квартир, причем «двушки» и «трешки» выросла в цене сильнее «однушек».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, сколько лет придется копить на квартиру в Москве представителям разных профессий.