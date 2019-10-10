Властям предложили запретить «грязное» пальмовое масло в еде

Евразийский союз предложил властям России обсудить введение жестких ограничений на концентрации вредных веществ в растительном масле, в том числе в пальмовом, которое используется в пищевой отрасли. Такие ограничения уже действуют в Европейском союзе.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обратилась к российскому правительству с просьбой внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах. Соответствующее решение председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян подписал 6 августа 2019 года», — сообщает РБК.

По данным издания, Коллегия рекомендовала правительству России внести в техрегламент о безопасности пищевой продукции нормы содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол». Допустимый уровень содержания этих эфиров в растительных маслах не должен превышать действующую в Евросоюзе норму — 1 мг/кг.

Научные исследования свидетельствуют, что глицидиловые эфиры жирных кислот и глицидол в пищевых продуктах несут риски для здоровья, подтвердили в Роспотребнадзоре. В пальмовом масле доля этих загрязнителей достигает 10,52 мг/кг, тогда как в оливковом — 4,1 г/кг, а в подсолнечном — 2,1 мг/кг, что также выше установленной в ЕС нормы, но есть технологические решения, которые позволяют очищать масла от вредных примесей.

Теперь в Минэкономразвития России должны определить, кто именно будет готовить правки в техрегламент, но пока чиновники раздумывают над задачей, импортеры пальмового масла, кондитеры, пекари и другие участники рынка уже попросили установить переходный период, который позволит им снизить свои издержки и наладить очистку масел внутри России. В противном случае в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции угрожают коллапсом в этом сегменте рынка и закупкой уже переработанных жиров в странах Евросоюза по высоким ценам.

Как сообщал «Ридус», непереработанное пальмовое масло запрещено как пищевой ингредиент в ЕС, США и ряде других стран мира как мощный канцероген и провокатор сердечно-сосудистых заболеваний, но российские эксперты призывают не «демонизировать» этот продукт и указывают на экономические выгоды от его использования.



В конце июля Госдума отменила налоговые льготы для пальмового масла. С этого года ко всем операциям по реализации пальмового масла в России будет применяться стандартная ставка НДС 20% вместо 10%, как было прежде. Таким способом депутаты решили поддержать отечественных животноводов, поскольку введение 20%-ной ставки на пальмовое масло будет способствовать развитию молочного животноводства в России. Также это поможет достичь поставленной Всемирной организации здравоохранения цели к 2023 году полностью избавить человечество от употребления искусственных трансжиров и пищевых заменителей.