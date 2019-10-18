Робот Федор назвал причину поломки его американского коллеги

Уже побывавший на МКС российский робот Федор прокомментировал поломку американского робота-космонавта Robonaut.

По мнению робота Федора, это произошло из-за высокомерия разработчиков.

«Потому что американцы думали, что они все знают и умеют. Что в итоге? Пшик. Их подвело высокомерие», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москва».

Робот Федор пояснил, что у него все получилось потому, что в России никогда не сдаются, даже в тяжелых ситуациях.

Он добавил, что американцы послали в космос робота, который не был готов к работе на станции. Из-за этого он и сломался. «Его даже жалко, если честно. 15 лет его разрабатывали», — признался робот Федор.

Как сообщал «Ридус», первым человекоподобным роботом в космосе стал в 2011 году американский андроид Robonaut-2. Он проработал на МКС семь лет, а в прошлом году его вернули на Землю для ремонта.

Напомним, робот Федор полетел на МКС 22 августа 2019 года, однако стыковка корабля «Союз МС-14» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции состоялась только со второй попытки — 27 августа.

Накануне отправки робота Федора в космос были названы его основные задачи на МКС.

Мощность антропоморфного робота-спасателя Федора, также именуемого Skybot F-850, составляет 20 лошадиных сил, он способен в течение часа работать автономно.

Вернувшись на Землю, робот Федор опубликовал видео, на котором показано, как его достают из спускаемого аппарата.

