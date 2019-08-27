«Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту смог пристыковаться к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

«Корабль „Союз МС-14“ успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией», — сказано в сообщении Роскосмоса.

Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов, добавили в госкорпорации. Роскосмос вел трансляцию стыковки, которая теперь доступна для просмотра в записи.

После стыковки робот «извинился» за задержку на своем пути к станции. «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — говорится в Твиттере Федора.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил специалистов и экипаж МКС после стыковки и поручил создать специальную комиссию для проверки состояния МКС, чтобы оценить возможность продления работы станции после 2024 года. «Мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним», — цитирует Рогозина ТАСС.

Напомним, плановая автоматическая стыковка «Союза МС-14» с МКС должна была состояться еще в субботу в 08:30 по московскому времени, однако завершилась неудачей из-за проблем в стыковочной системе «Курс». Корабль отвели от станции на безопасное расстояние 300 метров. Было принято решение повторить попытку стыковки в ручном режиме.

Как сообщал «Ридус», антропоморфного робота-спасателя Федора (Final Experimental Demonstration Object Research — FEDOR), также именуемого Skybot F-850, отправили на МКС на борту корабля «Союз МС-14», чтобы он помогал экипажу станции. Мощность робота составляет 20 лошадиных сил, он способен в течение часа работать автономно. Федором можно управлять дистанционно при помощи радиосвязи на огромных расстояниях. Он был разработан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России, чтобы работать в условиях химического и радиационного заражения.

Накануне отправки в космос были названы основные задачи Федора на МКС. Он должен будет передавать телеметрию, определять параметры, связанные с безопасностью полета, сообщать о перегрузках, продолжать эксперименты по отработке в режиме копирования действия оператора, а также протирать внутренние поверхности станции, подсвечивать фонариком рабочую зону, когда кто-то из космонавтов работает кусачками с кабелем, заниматься стыковкой-расстыковкой штекерных соединителей внутри и снаружи станции.

Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября. После возвращения Федора будут готовить к новому полету и работе на внешнем борту МКС в условиях открытого космоса. В будущем робота планируется задействовать при освоении Луны.