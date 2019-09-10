Робот Федор опубликовал видео выхода из корабля «Союз»

Вернувшийся на Землю с Международной космической станции (МКС) робот Федор опубликовал видео, на котором показано, как его достают из спускаемого аппарата.

Федор выложил ролик в своем микроблоге в Twitter и подписал: «Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом».

Позже робот сообщил, что его уложили в ящик.



«Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета», — написал он в новом посте.



Как сообщал «Ридус», в пятницу. 6 сентября, корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту покинул МКС.

Робот полетел на МКС 22 августа, однако стыковка корабля «Союз МС-14» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции состоялась только со второй попытки — 27 августа.

Накануне отправки робота Федора в космос были названы его основные задачи на МКС.

Мощность антропоморфного робота-спасателя Федора (Final Experimental Demonstration Object Research — FEDOR), также именуемого Skybot F-850, составляет 20 лошадиных сил, он способен в течение часа работать автономно. Федором можно управлять дистанционно при помощи радиосвязи на огромных расстояниях. Он был разработан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России, чтобы работать в условиях химического и радиационного заражения.

