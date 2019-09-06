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Робот Федор улетел на Землю

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© twitter.com

© twitter.com

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту покинул МКС.

Его приземление на территории Казахстана ожидается в ночь на 7 сентября.

В пресс-службе ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что на 23.37 мск намечено включение двигателя корабля для схода с орбиты, а приземление спускаемого аппарата «Союза МС-14» должно произойти в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган 7 сентября в 00.34 мск.

Робот полетел на МКС 22 августа, однако стыковка корабля «Союз МС-14» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции состоялась только со второй попытки — 27 августа.

Накануне отправки робота Федора в космос были названы его основные задачи на МКС.

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