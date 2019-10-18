Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон добровольно пришел в полицейское управление в Брюсселе и сдался, сообщает бельгийский телеканал Ln24.

По данным СМИ, в ближайшие часы суд должен выдать ордер на арест Пучдемона по сделанному ранее запросу Испании.

Затем политика заключат под стражу на время решения вопроса об экстрадиции или освободят, как это произошло два года назад, отмечает телеканал.

По словам людей из близкого окружения бывшего главы правительства автономного сообщества, он сдался властям «по собственной инициативе».

Как сообщал «Ридус», в марте 2018 года бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержала полиция ФРГ, когда он въезжал в Германию из Дании. По словам адвоката политика, Пучдемон тогда направлялся в Бельгию, чтобы «предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием».

В Каталонии последние дни проходят массовые акции протеста, которые начались в Барселоне 14 октября, после вынесения приговора 12 политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девятерых приговорили к срокам от 9 до 13 лет заключения, а еще троих — к штрафу.

Как сообщал «Ридус», 16 октября столкновения между участниками акции протеста и полицией прошли у здания Совета внутренних дел Каталонии в Барселоне. После того как митингующие начали бросать в полицейских банки, бутылки, камни и другие предметы, правоохранители применили дубинки. Митинги и демонстрации также прошли в каталонских городах Жирона, Таррагона и Лерида.

Во время столкновений не менее 96 человек получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

Напомним, два года назад 27 октября парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования.

До этого, 1 октября 2017-го, в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что Карлес Пучдемон отстранен от занимаемой должности, а парламент Каталонии распущен.