Около 100 человек пострадали во время акций протеста в Каталонии

Не менее 96 человек получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью во время произошедших в среду, 16 октября, акций протеста в Каталонии, пишет испанская газета El Periodico.

По данным МВД Испании, большинство пострадавших было в каталонской столице Барселоне — 57 человек.

Также отмечается, что среди получивших в среду травмы в различных городах Каталонии — 24 полицейских.

Всего с начала протестов в Каталонии пострадали почти 200 сотрудников правоохранительных органов.

Издание также сообщает со ссылкой на МВД королевства о задержании в среду 33 участников акций протеста в регионе.

Как писал «Ридус», в среду в Барселоне произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. После того как митингующие начали бросать в полицейских банки, бутылки, камни и другие предметы, правоохранители применили дубинки.

Митинги и демонстрации также прошли в каталонских городах Жирона, Таррагона и Лерида.

Массовые акции протеста в Барселоне начались в понедельник, 14 октября, после вынесения приговора 12 политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девятерых приговорили к срокам от 9 до 13 лет заключения, а еще троих — к штрафу.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования.

Перед тем 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что Карлес Пучдемон отстранен от занимаемой должности, а парламент Каталонии распущен.