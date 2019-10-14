Вблизи аэропорта Барселоны произошли столкновения протестующих с полицией

Около аэропорта Барселоны «Эль-Прат» происходят столкновения между протестующими сторонниками независимости Каталонии и представителями органов правопорядка.

Как сообщает Periodico, несколько тысяч человек блокировали подходы к терминалу 1, а еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания.

Поскольку митингующие перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было парализовано транспортное сообщение с аэропортом.

Кроме того, около 20 рейсов были задержаны из-за того, что экипажи не смогли вовремя пройти на посадку, пишет издание.

По данным El Pais, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 13 человек. Отменены 24 рейса.



Массовые акции протеста в Барселоне начались после вынесения приговора 12 политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году.

Девятерых приговорили к срокам от 9 до 13 лет заключения, а еще троих — к штрафу, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования.

Перед тем 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что Карлес Пучдемон отстранен от занимаемой должности, а парламент Каталонии распущен.