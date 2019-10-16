В Барселоне происходят столкновения с полицией

В Барселоне у здания совета внутренних дел Каталонии происходят столкновения между участниками акции протеста и полицией, сообщает испанская газета El Pais.

После того как митингующие начали бросать в полицейских банки, бутылки, камни и другие предметы, правоохранители применили дубинки и оттеснили протестующих от здания.

Ранее несколько тысяч человек собрались на митинг в центре каталонской столице, созванный по инициативе радикальной организации «Комитеты защиты республики».

Издание отмечает, что митингующие бросали вверх туалетную бумагу, таким образом подразумевая, что в Каталонии «многое надо еще почистить».

Митинги и демонстрации также проходят в городах Жирона и Лерида.

Кроме того, сторонники осужденных Верховным судом каталонских политиков собрались на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Массовые акции протеста в Барселоне начались в понедельник, 14 октября, после вынесения приговора 12 политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девятерых приговорили к срокам от 9 до 13 лет заключения, а еще троих — к штрафу.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования.

Перед тем 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что Карлес Пучдемон отстранен от занимаемой должности, а парламент Каталонии распущен.