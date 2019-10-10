Армия Турции заняла семь населенных пунктов в Сирии

Армия Турции с момента начала военной операции на северо-востоке Сирии заняла семь населенных пунктов, расположенных поблизости от районного центра Телль-эль-Абьяд в провинции Ракка.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкие к курдским военизированным формированиям сирийские СМИ, особенно ожесточенные бои ведутся в городе Рас-эль-Айн с населением около 30 тысяч человек.

Также сообщается, что командование «Сирийских демократических сил», основу которой составляют курды, пытается перегруппировать свои вооруженные отряды, чтобы остановить продвижение турецкой армии вглубь территории Сирии.



Всего турецкие военные за минувшие двое суток нанесли удары по 181-й цели курдских формирований, отчитавшись об уничтожении 174 «террористов». СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения Сирия.

В ответ отряды «Сирийских демократических сил» нанесли ракетный и минометный удары по турецким городам Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар на границе с Сирией. В результате погибли как минимум шесть человек, включая девятимесячного младенца, и более 70 людей получили ранения. Турецкие СМИ продемонстрировали снимок ребенка с несовместимыми с жизнью ранениями, о потерях среди военнослужащих Турции не сообщается.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

Против турецкой интервенции выступило Сирийское правительство в Дамаске, США, страны Европы, Египет и ряд других арабских стран. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступление. Президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, несколько раз предостерегал турецкие войска от удара по союзным США сирийским курдам, а накануне назвал операцию «плохой идеей». В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Реджепа Эрдогана.

Как сообщал «Ридус», курдские войска охраняют тысячи пленных боевиков и их семьи, подозреваемых в связях с «Исламским государством» * (запрещенная в РФ террористическая организация) и вторжение Турции может сыграть на руку исламистам. Повод для серьезных претензий со стороны мировой общественности турецкие войска подали в первый же день проведения операции, разбомбив тюрьму с боевиками. Трамп возложил на Турцию ответственность за пленных террористов, но 40 самых опасных из них американские войска взяли под свою охрану.

