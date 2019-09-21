Эрдоган заявил, что турецкая армия готова к операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии к военной операции в Сирии, сообщают «Новые Известия».

Турецкий лидер рассказал об этом во время пресс-конференции перед своим визитом в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы закончили подготовительные работы у наших границ для начала возможной операции», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция не собирается противостоять США, но при этом не желает «закрывать глаза на поддержку, которую они оказывают террористическим группировкам».

В Анкаре считают, что США подрывают безопасность Турции, снабжая оружием Отряды народной самообороны (ОНС), ведущие боевые действия в Сирии и состоящие преимущественно из сирийских курдов.

Турецкие власти называют ОНС террористической организацией, как и Рабочую партию Курдистана, действующую в Турции и состоящую по мнению Анкары в относительном альянсе с ОНС, отмечает издание.

Как сообщал «Ридус», в среду, 18 сентября, Эрдоган назвал сроки начала операции на северо-востоке Сирии. По его словам, план действий в этой зоне будет реализован через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.

Ранее в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Дамаск выступил против этого соглашения, заявив оно является угрозой суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Стоит отметить, что отношения официального Дамаска и Анкары последнее время выглядят достаточно напряженными. Так, 8 сентября сирийская правительственная армия обстреляла наблюдательный пост турецких военных, находящийся на севере провинции Хама в Сирии.

19 августа сирийские правительственные ВВС нанесли авиационный удар по военному конвою Турции, пересекшему границу Сирии и двигавшемуся по территории провинции Идлиб. Колонна турецких бронетранспортеров, по утверждению сирийских государственных СМИ, везла оружие и боеприпасы повстанцам в город Хан-Шейхун.

Ранее сообщалось, что в тот день турецкая военная техника перешла границу Сирии и вошла в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб.