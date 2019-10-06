МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и дожде со снегом

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятной погодной ситуации в Москве.

Спасатели отметили, что, согласно прогнозам синоптиков, в столице в воскресенье, 6 октября, ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также дождь со снегом.

В отдельных районах области возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В связи с непогодой спасатели советуют автовладельцам не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Пешеходам сотрудники МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя и снега под деревьями.

Как ранее сообщал «Ридус», в воскресенье в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным метеорологов, в воскресенье в Москве и области прогнозируются облачность, дожди, возможен мокрый снег. В то же время возникновение снежного покрова пока маловероятно. Температура воздуха составит не более 5 градусов.

В связи с ожидаемой в Подмосковье в ночь на 7 октября гололедицей автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю.

