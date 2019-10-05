найти ×
   
  • USD -0.10
    65.03
  • EUR +0.05
    71.35
СохранитьСохранено0
×

1013824

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Small default
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра.

Синоптики отмечают, что предупреждение действует в Москве с 9:00 6 октября до 9:00 7 октября, в области — с 0:00 6 октября до 0:00 7 октября.

Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Как сообщал «Ридус», по данным метеорологов, в воскресенье в Москве и области прогнозируются облачность, дожди, возможен мокрый снег. В то же время возникновение снежного покрова пока маловероятно.

Температура воздуха составит не более 5 градусов.

В связи с ожидаемой в Подмосковье в ночь на 7 октября гололедицей автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
11030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4031121читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

28471062читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

29065254читать позжечитаю позже