В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра.

Синоптики отмечают, что предупреждение действует в Москве с 9:00 6 октября до 9:00 7 октября, в области — с 0:00 6 октября до 0:00 7 октября.

Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Как сообщал «Ридус», по данным метеорологов, в воскресенье в Москве и области прогнозируются облачность, дожди, возможен мокрый снег. В то же время возникновение снежного покрова пока маловероятно.

Температура воздуха составит не более 5 градусов.

В связи с ожидаемой в Подмосковье в ночь на 7 октября гололедицей автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю.

