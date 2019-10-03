Синоптики предупредили москвичей о первом снеге

В столичном регионе на смену удивительно теплой середине недели в выходные придет резкое похолодание.

Если сегодня, в четверг, в некоторых районах Москвы столбики термометров показывали 21 градус тепла, то в пятницу, 4 октября, дневная температура ожидается на уровне 15 градусов.

В субботу температура в дневное время будет не выше 10 градусов, а в воскресенье похолодает до 5 градусов.

При этом с завтрашнего дня ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Однако, по его словам, возникновение снежного покрова пока маловероятно.

Метеоролог отметил в разговоре с агентством, что земля еще слишком теплая, «нужно достаточно времени, чтобы земля остыла и снег на нее ложился и не таял».

«Так, может быть, на траве кое-где снег будет лежать… час, полчаса, и то маловероятно», — добавил специалист.

Как сообщал «Ридус», синоптики пообещали, что в первых числах октября днем в центральных областях России воздух будет прогреваться от 15 до 18 градусов, по ночам температура составит 8—13 градусов тепла.