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Автомобилистам Подмосковья посоветовали сменить резину из-за гололедицы

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© pixabay.com

© pixabay.com

В связи с ожидаемой в Подмосковье в ночь на 7 октября гололедицей автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю.

По данным синоптиков, в ночь на ближайший понедельник в Московской области ожидается температура ниже нуля, при этом возможен мокрый снег и гололедица.

В связи с этим областной минтранс призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и пешеходных переходах.

Чиновники рекомендуют водителям убедиться, прежде чем выезжать на дорогу, что их автомобиль готов к работе при отрицательных температурах, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что производители автомобильных шин рекомендуют «переобувать» автомобиль, когда среднесуточная температура не будет подниматься выше 5 градусов тепла.

Как сообщал «Ридус», в столичном регионе на смену удивительно теплой середине недели в выходные придет резкое похолодание, а в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом.

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