Автомобилистам Подмосковья посоветовали сменить резину из-за гололедицы
- 04 октября 2019, 15:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В связи с ожидаемой в Подмосковье в ночь на 7 октября гололедицей автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю.
По данным синоптиков, в ночь на ближайший понедельник в Московской области ожидается температура ниже нуля, при этом возможен мокрый снег и гололедица.
В связи с этим областной минтранс призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и пешеходных переходах.
Чиновники рекомендуют водителям убедиться, прежде чем выезжать на дорогу, что их автомобиль готов к работе при отрицательных температурах, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве напомнили, что производители автомобильных шин рекомендуют «переобувать» автомобиль, когда среднесуточная температура не будет подниматься выше 5 градусов тепла.
Как сообщал «Ридус», в столичном регионе на смену удивительно теплой середине недели в выходные придет резкое похолодание, а в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом.
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