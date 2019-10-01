Какие современные методы утилизации ТКО наиболее оптимальны для России

Ситуация с утилизацией мусора в регионах России все больше заходит в тупик. Действующие полигоны для хранения ТКО переполнены и уже не могут принимать отходы в прежних объемах. Кроме того, разрастаются незаконные свалки. Все это таит большую опасность для экосистемы страны. Если продолжать бездействовать, то рано или поздно Россию постигнет экологическая катастрофа.

В ряде регионов местные власти, чтобы снизить нагрузку на переполненные полигоны, пытаются открывать новые свалки. Однако такие меры — лишь временные. Сложившаяся ситуация требует кардинальных решений. Поэтому в России была объявлена «мусорная реформа». Смысл ее заключается в постепенном отказе от примитивных полигонов в пользу передовых методов переработки и утилизации ТКО. «Ридус» собрал мнения разных экспертов о том, какие современные технологии обращения с мусором являются для нашей страны наиболее оптимальными.

В мире существует три основных подхода к утилизации и переработке отходов. Речь идет о сжигании, захоронении и переработке, констатирует аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Сжигание — довольно технологически сложный процесс, а главное — это очень недешево. Таким образом, по мнению Антонова, для России сейчас наиболее актуально внедрение современных методов переработки и захоронения твердых коммунальных отходов.

Одним из наиболее эффективных и относительно недорогих методов захоронения отходов Алексей Антонов считает брикетирование ТКО. Речь идет о компактных брикетах, размер которых составляет примерно 1,2 на 1,2 метра (подробно о том, как происходит процесс брикетирования, можно прочитать в нашей предыдущей статье). Основным преимуществом данной технологии является то, что упаковка спрессованных ТКО в прочную пластиковую пленку позволяет максимально ограничить доступ кислорода и влаги к содержимому брикетов. В итоге процесс выделения фильтрата и газов полностью прекращается, а значит, попадание вредных веществ в окружающую среду невозможно. Брикеты со спрессованными отходами складывают в аккуратные пирамиды и хранят достаточно продолжительное время без нагрузки на экологию.

«Для российской экономики это оптимальное решение. Во-первых, оно уберет нагрузку с полигонов и окружающих их территорий. Во-вторых, технология брикетирования позволит безопасно хранить отходы, пока в стране не будет создана инфраструктура переработки или сжигания ТКО. Надо понимать, что мусоросжигание и мусоропереработка — это целая отрасль, и для ее создания потребуется определенное количество времени. Однако, чтобы избежать серьезных проблем с экологией, нам нужно начинать что-то делать здесь и сейчас», — говорит Алексей Антонов.

Впервые технологию брикетирования твердых коммунальных отходов хотят применить в экотехнопарке «Шиес», строительство которого планируется в окрестностях одноименной железнодорожной станции в Ленском районе Архангельской области (с информацией о том, как будет устроен будущий экотехнопарк, можно ознакомиться здесь). Изучив проект технопарка, немецкий специалист по переработке мусора, директор CMS Technological Solutions S. A. Бассом Хелью пришел к выводу, что «объект спроектирован в полном соответствии с международными стандартами хранения ТКО». Аналогичный полигон, отметил Хелью, есть и в Германии — это Центр по управлению и переработке отходами Розенов в Нойбранденбурге, который эксплуатируется с 1997 года.

С учетом постоянно растущих мусорных гор, особенно в крупных городах, современные технопарки являют собой правильный ответ в разрешении этого вопроса, а вместе с тем позволяют частично уйти от проблемы „диких“ свалок, — сказал Хелью.

Однако планы по строительству в Ленском районе технопарка вызвали среди жителей Архангельской области волну недовольства. Людям не нравится, что в «Шиесе» будет храниться московский мусор. Также у некоторых есть опасения, что почва на территории заболочена.

Беспокойства относительно заболоченности территории планируемого технопарка совершенно напрасны. Мы уже неоднократно об этом писали. Болот в районе станции Шиес попросту нет, а есть так называемый глиняный замок, препятствующий попаданию атмосферных осадков в грунт.

Недовольство по поводу московского мусора тоже не вполне обоснованно, уверен директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. Он обращает внимание, что мэрия Москвы предлагает Архангельской области абсорбировать столичные отходы не просто так, а в обмен на многомиллиардные инвестиции. Эти немалые средства правительство региона может потратить на преодоление собственных трудностей с переполненными полигонами и незаконными свалками.

«Для внедрения в России современных технологий по сортировке и переработке отходов необходимы масштабные инвестиции. Причем вкладываться в это должен не только федеральный центр, часть расходов ляжет и на регионы», — подчеркнул Жарский.

Руководитель международной части проекта «Экология России», член международного экспертного центра Ecology.Expert Евгений Русак в свою очередь обращает внимание на то, что борьба населения с мифическими угрозами идет не только от тотального непонимания ситуации, но еще из-за общей криминализации рынка утилизации отходов.

Владельцы полигонов и региональные операторы повсеместно срослись с местными криминальными структурами. Возможность решить проблему, просто заплатив регоператору, у которого есть договоренности с владельцем полигона и контролирующими органами, — очень заманчивый выход. Подобные схемы работали десятилетиями. Сейчас этот преступный механизм пытаются сломать, и мы видим, как участвующие в нем структуры сопротивляются, как в попытках отстоять свои кормушки перетягивают на свою сторону население, — пояснил Русак в своей авторской колонке для «Ридуса».

Эксперт призывает людей для начала разобраться в вопросе, а уже потом делать выводы о том, нужен технопарк Архангельской области или не нужен.

«Москва не просто собралась вывозить мусор в Архангельскую область. Она связалась с двумя ведущими европейскими компаниями, которые долгие годы специализируются на высокотехнологичных проектах по безопасной утилизации ТКО. Были проведены исследования, к которым привлекли ведущих экологических экспертов (например, шведских, которые славятся своей „несговорчивостью“). На базе результатов этих исследований и разрабатывалась модель сверхсовременного экотехнопарка на станции Шиес», — заключил Евгений Русак.