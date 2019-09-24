Безопасная транспортировка отходов в ЭкоТехноПарк «Шиес». Как её обеспечат?

Брикетирование твердых коммунальных отходов — один из передовых методов утилизации ТКО, благодаря которому Россия со временем сможет полностью отказаться от примитивных свалок. Этот метод активно используется в Германии, Испании, Франции, Великобритании, Венгрии и странах Скандинавии. Его разработчиком является Швеция — мировой лидер в сфере экологии. Ниже мы подробно расскажем об уникальности данной технологии и особенностях транспортировки брикетированных отходов.

Шведская технология брикетирования отходов считается надежной защитой окружающей среды от фильтрата и газов. Упаковка спрессованных ТКО в прочную пластиковую пленку позволяет максимально ограничить доступ кислорода и влаги к содержимому брикетов. Таким образом, процесс разложения отходов полностью прекращается, а значит, возникновение вредных веществ исключено. Брикетирование используется как при кратковременном хранении ТКО, так и при длительном.

Кроме того, спрессованные в брикеты и обмотанные пленкой отходы очень удобно перевозить на дальние расстояния. Они легко складируются в кузовах грузовиков, отсеках грузовых судов и вагонах поездов. Эргономичность упаковки надежно обеспечивает чистоту транспорта.

Десятки слоев надежности

В России технологию брикетирования собираются применять для хранения отходов в ЭкоТехноПарке «Шиес», создание которого планируется в Архангельской области неподалеку от одноименной железнодорожной станции. Известно, что объект, если его, конечно, построят, будет принимать твердые бытовые отходы из Москвы.

Сразу оговоримся, что брикетировать для отправки в «Шиес» собираются вовсе не зловонный мусор, какой можно увидеть на обычной свалке, а так называемые отсортированные «хвосты».

Сначала отходы поступят на сортировку в специализированные кластеры для переработки. На въезде грузовики с ТКО пройдут обязательный радиационный контроль. Если датчики засекут повышенную радиацию, то въезд автоматически заблокируется, а фонящий автотранспорт направят на спецстоянку для детального обследования и дальнейшей деактивации.

Первый этап сортировки — из ТКО отделят батарейки и другие опасные фракции. После эти отходы направят на переработку либо на специальные полигоны.



Далее специальный шредер разделит общую массу ТКО на фрагменты размерного класса 0,15—0,3 метра. Из отходов извлекут вторсырье: пластик, стекло, металл, бумагу и картон. Еще отделят органику. Остальное — так называемые «хвосты» — спрессуют в брикеты и обмотают устойчивой к разрывам пленкой. Число слоев пленки на одном брикете может достигать тридцати, что станет дополнительной гарантией высокого уровня изолирующих характеристик и прочности упаковки.

Затем брикеты с «хвостами» уложат в вагоны для отправки в «Шиес». Все погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться погрузчиками, оборудованными специальными захватами. Использование такой техники позволяет не допустить нарушения и разрыва упаковки.



Каждую упаковку промаркируют номером и кодом для учета. Это предотвратит пропажу брикетов в дороге. Еще в сопроводительных документах обязательно укажут вес груза, чтобы избежать догрузки вагонов другими неконтролируемыми отходами.

Мы уже говорили, что эргономичность упаковки гарантирует чистоту транспорта. Однако, несмотря на эту особенность, каждый вагон дополнительно оснастят специальным вкладышем, дабы уверенность в чистоте была стопроцентной. Также форма упаковки позволит уложить брикеты предельно плотно. Это позволит избежать перекатывания при движении и торможении, то есть нивелировать риск нарушения упаковки.

По прибытии в ЭкоТехноПарк брикеты с «хвостами» аккуратно поместят в карты, вымощенные надежным защитным экраном. Подробнее об устройстве таких карт читайте в одном из наших предыдущих материалов. Через несколько лет хранения брикеты можно извлечь в целости и сохранности и отправить на переработку.



Директор Института Мосводоканал НИИ Проект Михаил Степанов обращает внимание, что создание ЭкоТехноПарка «Шиес» — это не просто строительство высокотехнологичного полигона для складирования брикетов с «хвостами». В будущем, как рассказал Степанов в интервью КП, там можно создавать предприятия с возможностью дешевого получения из отходов тепла и электричества.

