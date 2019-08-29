В СМИ и социальных сетях продолжают появляться негативные комментарии по поводу планируемого строительства в Архангельской области экотехнопарка «Шиес», куда будут свозиться московские отходы. Жители области такому соседству не рады, полагая, что технопарк нанесет непоправимый ущерб флоре и фауне региона. Местные экоактивисты разбили неподалеку от будущего технопарка палаточный лагерь. В знак протеста они пытаются воспрепятствовать поставкам топлива на территорию стройки.

«Ридус» выяснил, чем технопарк отличается от обычной свалки и действительно ли жителям Архангельской области есть чего опасаться.

Время думать иначе

Захоронение несортированных отходов на примитивных полигонах — то есть в карьерах, местах понижения рельефа или просто на открытой местности — самый распространенный сегодня в России способ ликвидации ТКО. Рано или поздно территории, куда свозится мусор, начинают превращаться в серьезную угрозу. Во-первых, они нередко становятся средой обитания крыс и прочих животных, которые переносят различную заразу. А во-вторых, на полигонах ТКО в результате анаэробного разложения органических отходов образуются свалочный газ и фильтрат. Газ источает зловонный запах, уничтожает растительность и способствует образованию парникового эффекта. А фильтрат может проникать в грунтовые воды, загрязняя озера и реки.

В России наличие образующих ядовитые вещества свалок не раз становилось причиной для социального недовольства. В 2018 году на всю страну прогремели митинги в подмосковном Волоколамске против полигона «Ядрово». Тогда в «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате чего за несколько дней около 150 детей обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие.

Также проблемы с хранением ТКО наблюдаются в Башкирии, Приморье, Воронежской области и других регионах страны.



В общем, негодование жителей Архангельской области понять можно. Полигон ТКО в их сознании — это обычная зловонная свалка. Но, к счастью, всё совершенно не так, как люди себе представляют.

В начале 2019 года в России была введена новая система обращения с отходами. На смену примитивным свалкам приходят современные предприятия, утилизирующие отходы по самым передовым технологиям. Одними из первых таких предприятий должны стать технопарки в Калужской и Архангельской областях. Первый находится на стадии завершения строительства, а к созданию экотехнопрака «Шиес» вот-вот должны приступить. Площадки, предназначенные для технопарков, находятся на значительном удалении от населенных пунктов, водоохранных зон, природоохранных территорий и источников питьевого водоснабжения.

Подробно о том, как будет устроен технопарк в Калужской области, «Ридус» уже писал ранее. Теперь заострим внимание на «Шиесе».

Полная водонепроницаемость и ноль радиации

Главное опасение противников технопарка — отходы будут захоранивать прямо в болотах. Люди боятся, что брикеты с ТКО рано или поздно прохудятся. Значит, со временем появятся газы и фильтрат, который обязательно просочится в грунтовые воды. А дальше — жди экологической катастрофы.

Однако, говорит заместитель генерального директора технопарка по строительству Геннадий Титов, болот на территории нет, а подтопленная почва, которую местные жители считают болотом, — это результат развития глинистых грунтов, образующих так называемый глиняный замок. Наличие такого «замка» не позволяет атмосферным осадкам, например дождевой влаге, уходить в грунт, из-за чего и образуется застой воды на поверхности. Ученые называют это явление «верховодкой». Ключей или выходов грунтовых вод, питающих болота влагой, на территории «Шиеса» нет.

Заместитель гендиректора Геннадий Титов общается с противниками технопарка «Шиес»

«Верховодка» никак не препятствует строительству технопарка. Напротив, действующее законодательство прямо указывает размещать объекты по обращению с ТКО в областях развития «глиняного замка», ведь такая особенность местности — естественная защита грунтовых вод от попадания отравляющих веществ.

Отдельно стоит сказать о защитном экране, которым вымостят карты для хранения отходов. Экран состоит из слоев геотекстильного покрытия дорнит, бентонитовых матов и геомембраны. Эти слои чередуются в определенной последовательности со слоями песка, песчано-гравийной смеси и щебня. Материалы уложат на специально уплотненный грунт.

Бентонитовые маты обеспечат полную водонепроницаемость карты благодаря своим уникальным характеристикам. Каждый мат идентичен природной глиняной гидроизоляции толщиной один метр. Кроме того, бентонит обладает низким коэффициентом фильтрации, способностью «самоизлечиваться» при повреждении и выдерживать неограниченное количество циклов «замораживания-оттаивания».

Геомембрана толщиной два миллиметра тоже абсолютно водонепроницаема. Она имеет высокую прочность при растяжении, хорошую химическую стойкость и способна выдержать температуру до -70 °С. Гарантийный срок службы геомембраны — не менее 50 лет.

Таким образом, карты для хранения отходов будут полностью герметичны. Попадание дождевых и талых вод с карт в окружающую среду исключено (брикеты с отходами вообще не будут соприкасаться с почвой). Кроме того, планируется создание эффективной дренажной системы. Все осадки, выпавшие на территории хранения ТКО, направятся по перфорированным трубам на очистные сооружения, а после — в рукотворные водоемы. Очистные сооружения обеспечивают высокую степень очистки и гарантируют соответствие качества стоков рыбохозяйственным нормативам.

Еще жители Архангельской области обеспокоены тем, что мусор якобы будет фонить радиацией.

Во-первых, повезут не мусор, а отсортированные «хвосты». Прежде чем отправиться в «Шиес», отходы поступят в специализированные кластеры для переработки. Мусор измельчат и отсортируют. Из общей массы ТКО извлекут материалы, пригодные для вторичного использования (стекло, металл, пластик, бумагу). Также будут отобраны органические отходы (пищевка). Остальное — так называемые хвосты — спрессуют, забрикетируют, отвезут в технопарк и разместят в картах, оборудованных защитным экраном.

Руководитель международной части проекта «Экология России», член международного экспертного центра Ecology Expert Евгений Русак отмечает, что технология брикетирования полностью исключает образование свалочных газов и фильтрата.



Она не дает мусору разлагаться, что позволяет транспортировать его до пунктов переработки в любое время и закапывать на специально подготовленных площадках безо всякой угрозы для окружающей среды. Разумеется, мы будем обеспечивать международный контроль и — так как проект является пилотным — с особым вниманием контролировать переработку и захоронение отходов в экотехнопарке, — поясняет Русак.

Измельчение и брикетирование отходов используется на полигонах в Германии, Великобритании, Венгрии, Франции, Италии и во всей Скандинавии. А разработчиком данной технологии является одна из самых развитых в сфере экологии стран мира — Швеция.

Во-вторых, радиоактивных отходов в «Шиесе» не предвидится. Это невозможно даже гипотетически. На кластерах «Некрасовка» и «Бойня», где будут сортироваться ТКО для технопарка в Архангельской области, предусмотрена система приемки, включающая радиационный контроль. Каждая машина с отходами остановится перед въездом, и датчики автоматически измерят уровень радиации. Если они засекут повышенную радиацию, то въезд автоматически заблокируется. Затем фонящий автотранспорт отправится на спецстоянку для детального обследования и дальнейшей деактивации.

Более того, еще на первом этапе сортировки из ТКО отделят батарейки и другие опасные фракции. После этого они отправятся на переработку либо на специальные полигоны, предназначенные для отходов соответствующего класса опасности.

Кстати, жители Калужской области, где заканчивается строительство похожего технопарка, тоже вначале протестовали. Но когда они смогли увидеть воочию, как будет устроено производство, градус протестных настроений снизился до ноля.



Сейчас население окрестных сёл надеется, что технопарк вдохнет в их малую родину новую жизнь: в последнее время, жалуются люди, молодежь из-за отсутствия работы стала массово разъезжаться по большим городам, в деревнях остаются одни пенсионеры, однако с появлением высокотехнологичного полигона для ТКО многие юноши и девушки, возможно, вернутся в родные края.

Не менее радужные перспективы ожидают и Архангельскую область. С 2018 года регион получает трансферты на сумму шесть миллиардов рублей. На эти деньги в селе Яренск построят начальную школу на 320 мест, отремонтируют систему водоснабжения, закупят машины скорой помощи и коммунальную технику. Уже сегодня реализуется масштабная программа по капитальному ремонту образовательных учреждений и благоустройству общественных пространств в большинстве населенных пунктах Ленского района. Также ремонтируются дороги и мосты.

Кроме того, около 300 человек принимают участие в программе бесплатной медицинской помощи на базе московских клиник, организованной инвестором проекта ООО «Технопарк» и правительством Москвы.