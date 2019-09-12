Надежная карта для брикетов с «хвостами»: особенности экотехнопарка «Шиес»

В Архангельской области не утихают споры вокруг планирующегося строительства современного полигона для хранения ТКО — экотехнопарка «Шиес», куда собираются свозить московские отходы. Одни считают проект достаточно высокотехнологичным и относятся к нему с оптимизмом, предвкушая новые рабочие места и позитивные изменения в инфраструктуре Ленского района, где должен быть построен объект. Другие боятся, что технопарк нанесет непоправимый ущерб экологии. «Ридус» собрал все доступные материалы по проекту в общую картину, чтобы наконец разобраться, как будет устроен наделавший массу шума в прессе и социальных сетях технопарк.



Брикеты с «хвостами»

Одна из главных претензий противников технопарка — в Ленский район повезут из Москвы опасный для экологии мусор, какой можно наблюдать на примитивных свалках. Однако это не так. В Архангельскую область планируют везти не мусор, а отсортированные «хвосты».

Сортировка будет осуществляться в специализированных кластерах для переработки «Некрасовка» и «Бойня» при помощи современного оборудования, разработанного на заказ ведущими европейскими и отечественными производителями. Сначала специальный промышленный шредер разделит общую массу отходов на фрагменты размерного класса 0,15—0,3 метра. Потом из общей массы отходов извлекут материалы, пригодные для вторичного использования. Речь идет о стекле, металле, пластике, бумаге и картоне. Также отделят органику или пищевые отходы. Остальное — так называемые хвосты — спрессуют и упакуют в брикеты, затянутые плотной, устойчивой к разрывам пластиковой пленкой. Ради повышения изолирующих характеристик и прочности упаковки число слоев пленки на одном брикете может достигать тридцати. Такая технология полностью исключает появление фильтрата и газов, поскольку упаковка ТКО в пленку позволяет максимально ограничить доступ кислорода и влаги к содержимому брикетов.

Важно отметить, что в кластерах, предназначенных для сортировки ТКО, предусмотрена система приемки, включающая радиационный контроль. Каждой машине с отходами придется останавливаться перед въездом, и датчики автоматически измерят уровень радиации. Если они засекут повышенную радиацию, то въезд автоматически заблокируется. Затем фонящий автотранспорт отправится на спецстоянку для детального обследования и дальнейшей деактивации. Кроме того, еще на первом этапе сортировки из ТКО отделят батарейки и другие опасные фракции. После эти отходы отправят на переработку либо на специальные полигоны.

Вывозить брикетированные ТКО в Архангельскую область планируется железнодорожным транспортом. В сопроводительных документах, оформленных на месте отправки, укажут в том числе и вес груза. Это позволит избежать догрузки вагонов другими неконтролируемыми отходами. Все погрузочно-разгрузочные работы будут проводиться специальными погрузчиками с захватами, чтобы не допустить нарушения и разрыва упаковки.

Чем «верховодка» отличается от болота

Территория, предназначенная для экотехнопарка «Шиес», расположена около одноименной железнодорожной станции. Местные жители опасаются, что местность эта болотистая, а потому, считают они, технопарк здесь строить нельзя.

Известно, что болото образуется за счет выхода подземных вод на поверхность. Однако в районе предполагаемого возведения технопарка такого явления не обнаружено. А подтопленная почва, которую люди считают болотом, — это всего-навсего результат развития глинистых грунтов, формирующих так называемый глиняный замок. Наличие «глиняного замка» не позволяет осадкам уходить в грунт и вызывает застой воды около поверхности земли. Ученые это называют «верховодкой».

«Ридус» уже писал, что «верховодка» не может препятствовать строительству технопарка. Напротив, действующее законодательство прямо указывает размещать объекты по обращению с ТКО в областях развития «глиняного замка», ведь такая особенность почвы — естественная защита грунтовых вод от попадания отравляющих веществ.

Но если в районе размещения экотехнопарка все-таки обнаружат болото, то есть выход на поверхность водяных источников, то от строительства на этой части территории, конечно, откажутся. В настоящий момент инвестор проекта — ООО «Технопарк» — начинает проведение в окрестностях железнодорожной станции Шиес масштабных изысканий, которые и определят, где именно следует строить объект, чтобы он на все сто процентов соответствовал требованиям действующего законодательства.

Боязнь «зловонной реки»

Другой острый вопрос — технология хранения ТКО. Многие представляют себе, что площадь будущего технопарка составит три, а то и пять тысяч гектаров. И все это огромное пространство, думают природозащитники, якобы завалят брикетами, которые со временем обязательно прохудятся. А дальше, как уверяют противники технопарка, приводя данные о том, что в районе станции Шиес выпадает около 500 миллиметров осадков в год, возникнет зловонная речка, отравляющая окрестные озера и реки.

В реальности всё совершенно не так. Во-первых, никто хранить ТКО на площади в три или пять тысяч гектаров не думает. В результате полевого исследования, которое действительно охватило площадь в три тысячи гектаров, был выбран соответствующий требованиям проекта участок в триста гектаров. Под размещение ТКО на данном участке предусмотрено не более 150 гектаров.

Во-вторых, карты для размещения брикетов с «хвостами» вымостят защитным экраном. Такой экран состоит из слоев геотекстильного покрытия дорнит, бентонитовых матов и геомембраны. Эти слои чередуются в определенной последовательности со слоями песка, песчано-гравийной смеси и щебня. Материалы уложат на специально уплотненный грунт.

Бентонитовые маты обеспечат полную водонепроницаемость карты благодаря своим уникальным характеристикам. Каждый мат идентичен природной глиняной гидроизоляции толщиной один метр. Кроме того, бентонит обладает низким коэффициентом фильтрации, способностью «самоизлечиваться» при повреждении и выдерживать неограниченное количество циклов «замораживания/оттаивания».

Геомембрана толщиной два миллиметра тоже абсолютно водонепроницаема. Она имеет высокую прочность при растяжении, хорошую химическую стойкость и способна выдержать температуру до -70 °С. Гарантийный срок службы геомембраны — не менее 50 лет.

Таким образом, карты будут полностью герметичны. Попадание дождевых и талых вод с карт в окружающую среду невозможно. Так что зловонной реки не предвидится. А еще здесь создадут эффективную дренажную систему. Все осадки, выпавшие на территории хранения отходов, направятся по перфорированным трубам на очистные сооружения, а после — в рукотворные водоемы. Современные очистные системы, которые намерены использовать в экотехнопарке, обеспечат предельно высокую степень очистки. В такой воде можно будет спокойно разводить рыбу.

Дополнительная страховка

Надежная защита карт и технология брикетирования отходов практически исключают загрязнение подземных и окрестных вод при эксплуатации экотехнопарка. Однако для дополнительной страховки от непредвиденных эксцессов вокруг технопарка построят сеть гидрогеологических скважин, позволяющих получать достоверные данные о состоянии гидросферы.

Скважины сгруппируют в так называемые кусты. Один куст включает несколько скважин. Каждая из них оборудована отдельно на один из верхних водоносных горизонтов, на которые может быть оказано воздействие при аварийных сценариях.

Скважины оснастят автоматизированными датчиками, которые ведут наблюдение за температурой, уровнем и минерализацией подземных вод с очень высокой дискретностью и частотой вплоть до ежесекундных замеров. Информация с датчиков будет в круглосуточном режиме поступать на пульт диспетчеру в виде графиков, отражающих изменения контролируемых показателей. Если появятся негативные изменения, диспетчер их тут же увидит и сотрудники экотехнопарка примут соответствующие меры.

Информацию с датчиков также намерены отправлять в контрольный центр и в контролирующую организацию. Эти данные сделают абсолютно открытыми и общедоступными.

Помимо автоматического сбора данных о состоянии гидросферы, сотрудников технопарка обяжут проводить ручные замеры для контроля и проверки работы автоматики. Все отобранные пробы с зашифрованными наименованиями будут регулярно отсылаться в аккредитованную химическую лабораторию для независимого анализа по всему перечню компонентов, предусмотренных действующими нормативными документами.

P. S.

Ранее депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина рассказала в интервью «Ридусу», что говорить о начале строительства в Ленском районе экотехнопарка как о свершившимся факте пока рано. Инвестор проекта еще должен закончить все необходимые изыскания, провести общественные слушания и получить необходимые документы. Однако уже сейчас благодаря сотрудничеству с технопарком реализуется масштабная программа по капитальному ремонту образовательных учреждений и благоустройству общественных пространств в большинстве населенных пунктов Ленского района.

«Люди очень довольны, ведь в образовательных учреждениях отдаленных поселений нашего региона вообще ремонта практически никогда не было. Дети ходили в ямные туалеты, а сегодня у них поставлены унитазы, есть канализация и водопровод, новые котельные», — подытожила Вторыгина.



Кроме того, за счет инвестора технопарка жители Ленского района теперь имеют возможность пройти комплексное обследование и лечение в лучших медицинских учреждениях Москвы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.