Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыли два самолета с российским военно-техническим персоналом.

Глава республики объявил об этом во время выступления, которое транслировалось в его микроблоге в Twitter.

Они прибыли несколько дней назад, я собирался в Москву, и приземлялись два самолета с военно-техническим персоналом. Они заменят тех, кто прибыл в страну в начале года, — сказал венесуэльский лидер.

По его словам, новые специалисты прибыли на смену работавшим в стране с начала нынешнего года российским экспертам.

Во время выступления Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Венесуэлы «ради мира и будущего нашего народа», отмечает ФАН.

Несколько дней назад президент Венесуэлы побывал в Москве, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщал «Ридус», в марте в Венесуэлу прибыли два российских самолета с группой российских военнослужащих

Напомним, беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро все еще поддерживают венесуэльские армия и полиция.

