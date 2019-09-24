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Мадуро объявил о своем визите в Россию

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал свою встречу с Владимиром Путиным в России.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой», — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро добавил, что планирует встретиться также с группой российских бизнесменов, «чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере».

Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы в Россию и его участии в заседании Валдайского клуба в Сочи упоминал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В середине сентября США и их союзники в Латинской Америке ввели в действие так называемый Пакт Рио-де-Жанейро — договор о взаимопомощи и коллективной обороне, заключенный еще в 1947 году. 

В Госдепе заявили, что «с нетерпением ждут встречи с региональными партнерами для обсуждения многосторонних экономических и политических вариантов, которые можно использовать для устранения угрозы безопасности региона, которую представляет Мадуро». В российском МИД отметили, что применение Пакта против Венесуэлы будет представлять опасность для стабильности в Латинской Америке.

Венесуэла и остальные государства Боливарианского альянса народов Америки вышли из этого соглашения в 2012 году. Однако лидер оппозиции Хуан Гуаидо, вопреки международным нормам признанный Соединенными Штатами венесуэльским президентом, ранее попросил Организацию американских государств вернуть его страну в число участников.

Напомним, беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. Россия, Китай, Куба, Мексика, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро все еще поддерживают венесуэльские армия и полиция.

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