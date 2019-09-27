Белоруссия с трибуны ООН призвала отказаться от РСМД

Глава белорусского МИДа Владимир Макей выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН, призвав страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности. Видеозапись его выступления размещена на YouTube-канале ООН.

«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — сказал Макей.

По его словам, президент Александр Лукашенко считает важным как можно скорее начать работу по подготовке проекта декларации, поскольку после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе».

Напомним, 19 сентября с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности к лидерам нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, обратился президент России Владимир Путин. В странах Запада не стали реагировать на это послание, так как считают, что российские власти сами уже развернули такие ракеты на своей территории, хотя Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.



Как сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ подтвердил прекращение договора. Уже через две недели Соединенные Штаты провели первые испытания ракеты, характеристики которой подпадают под ДРСМД, а затем заявили о готовности развернуть новые ракеты к началу 2020-х годов. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в начале новой гонки вооружений.

Администрация Дональда Трампа пытается заключить с Россией и Китаем совершенно новую трехстороннюю ядерную сделку, которая включала бы в себя все виды ядерного оружия. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений, что беспокоит американцев.



Европейцев же больше беспокоит, что их страны в случае начала глобального ядерного конфликта имеют высокие шансы быть уничтоженными в первую очередь, поскольку на территории ЕС расположены американские военные базы, которые России придется уничтожать в ответ на возможный удар сил НАТО по Калининградской области. В Вашингтоне своих союзников не только не успокаивают, а еще и периодически пугают российской ядерной мощью.

