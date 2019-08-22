Глава Пентагона припугнул Европу российскими ядерными ракетами

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о расширении Россией своего ядерного арсенала для противостояния США и предложил решить эту проблему пересмотром Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Сейчас Россия, вероятно, имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы. Это плохо», — заявил Эспер в интервью телеканалу Fox News. По его словам, доказательством активной разработки Россией нового ядерного оружия служит взрыв на военном полигоне в Архангельской области 8 августа.

Эспер подчеркнул, что в случае продления договора СНВ-3 он должен будет включать в себя «все новое оружие России», но не стал вдаваться в детали того, как в Пентагоне представляют себе новое соглашение.



Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ подтвердил прекращение договора. Уже через две недели Соединенные Штаты провели первые испытания ракеты, характеристики которой подпадают под ДРСМД.

По словам Эспера, испытанная США ракета предназначена для сдерживания Китая, а не России. «Мы должны обеспечить, чтобы по мере надобности у нас был потенциал для сдерживания плохого поведения Китая, чтобы у нас была возможность нанести удар по ним со средней дальности», — сказал глава Пентагона.

«Китай — приоритет номер один для нашего министерства. Думаю, что в долгосрочной перспективе Китай более крупный вызов, учитывая его экономическую мощь, политический вес и амбиции», — добавил он.



Напомним, договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет. Документ предусматривает двустороннее сокращение боевых ядерных зарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет субмарин и стратегических бомбардировщиков. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.

СНВ-3 сменил истекший в декабре 2009 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), по которому СССР и США должны были в течение семи лет сократить свои ядерные арсеналы до 6000 единиц. Договором также запрещалось производство, испытание и развертывание баллистических ракет воздушного запуска, донных пусковых установок баллистических и крылатых ракет, а также орбитальных ракет.

Ранее американский сенатор Том Коттон заявлял, что продление договора СНВ-3 не имеет смысла, так как он не сможет сдержать российские ядерные вооружения.



Как сообщал «Ридус», администрация Дональда Трампа пытается заключить с Россией и Китаем совершенно новую трехстороннюю ядерную сделку, которая включала бы в себя все виды ядерного оружия. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений, что беспокоит американцев.