СМИ узнали о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин 19 сентября направил лидерам нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

«Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил. НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула. Между тем из письма президента Путина следует: Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность дипломата из страны-члена НАТО.

Среди тех, кто получил послание Путина, названы власти Китая, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — цитирует издание письмо президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ подтвердил прекращение договора. Уже через две недели Соединенные Штаты провели первые испытания ракеты, характеристики которой подпадают под ДРСМД, а затем заявили о готовности развернуть новые ракеты к началу 2020-х годов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в начале новой гонки вооружений. «Выход США из Договора о РСМД — яркий тому пример. Из-за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о СНВ, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года. Эта разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений», — предупредил Лавров.

Как сообщал «Ридус», администрация Дональда Трампа пытается заключить с Россией и Китаем совершенно новую трехстороннюю ядерную сделку, которая включала бы в себя все виды ядерного оружия. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений, что беспокоит американцев.



Европейцев же больше беспокоит, что их страны в случае начала глобального ядерного конфликта имеют высокие шансы быть уничтоженными в первую очередь, поскольку на территории ЕС расположены американские военные базы, которые России придется уничтожать в ответ на возможный удар сил НАТО по Калининградской области. В Вашингтоне своих союзников не только не успокаивают, а еще и периодически пугают российской ядерной мощью.