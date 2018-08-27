СМИ узнали о планах США заключить ядерный договор с Россией и Китаем

Журналисты узнали о намерении американских дипломатов заключить с Россией и Китаем трехстороннюю ядерную сделку. Новый ядерный договор планируется обсудить в Женеве уже в среду 17 июля.

«Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы соглашение о контроле над вооружениями „следующего поколения“ распространялось на Россию и Китай, и включало в себя все виды ядерного оружия. Он обсуждал эту тему индивидуально с президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, в том числе последний раз на саммите G20 в Осаке в прошлом месяце», — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц США.



По информации агенства, американскую делегацию в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В состав делегации также войдут представители администрации Белого дома, Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Наибольшую озабоченность американских дипломатов вызывает позиция Китая. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений. «Хорошим итогом встречи была бы более ясная картина того, как русские смотрят на отношения с китайцами», — заявил журналистам один американский чиновник.

Также источник Рейтерс в американской администрации отметил, что от глобальной катастрофы мир может отделять всего один инцидент с применением ядерного оружия. По его словам, президент Трамп и раньше уделял большое значение этой проблеме, но был связан скандальным расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связях своего предвыборного штаба с Россией и потому не мог нормально вести переговоры с российской стороной.

Напомним, в начале июля Россия официально приостановила российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен еще между СССР и США, и предусматривал полное уничтожение этого класса вооружений обеими странами. К июню 1991 года советская сторона уничтожила 1846 ракетных комплексов, американская — 846.

Впервые идея о выходе России из ДРСМД озвучивалась в 2007 году — как ответ на односторонний выход Вашингтона из договора по противоракетной обороне. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил выходе США из ДРСМД, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео в ультимативной форме потребовал от российских властей вернуться к строгому исполнению договора. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора, но шантажировать себя Вашингтону не позволит.