Турецкие военные пересекли границу и вошли в сирийский город

Турецкие бронетранспортеры перешли границу Сирии и вошли в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб, сообщает государственный телеканал Syria TV со ссылкой на сирийский МИД.

Отмечается, что в настоящее время турецкая военная техника движется в сторону города Хан-Шейхун.

По последним данным, в ходе ночных боев в понедельник, 19 августа, сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации освободила Хан-Шейхун от боевиков.



Провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Кроме вооруженной оппозиции, в регионе базируются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Как сообщал «Ридус», в первых числах августа президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии. Ожидается, что она позволит уничтожить курдские вооруженные отряды на крупном участке сирийской территории вдоль турецкой границы.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии, — заявил тогда турецкий лидер.

Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.