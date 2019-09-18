Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки начала операции на северо-востоке Сирии, сообщает турецкое агентство DHA.

По его словам, план действий в этой зоне будет реализован через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.

Нашу работу с США по зоне безопасности надо закончить как можно скорее, — приводит агентство слова турецкого лидера.

Ранее в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Дамаск выступил против этого соглашения, заявив оно является угрозой суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Стоит отметить, что отношения официального Дамаска и Анкары последнее время выглядят достаточно напряженными. Так, 8 сентября сирийская правительственная армия обстреляла наблюдательный пост турецких военных, находящийся на севере провинции Хама в Сирии.

19 августа сирийские правительственные ВВС нанесли авиационный удар по военному конвою Турции, пересекшему границу Сирии и двигавшемуся по территории провинции Идлиб. Колонна турецких бронетранспортеров, по утверждению сирийских государственных СМИ, везла оружие и боеприпасы повстанцам в город Хан-Шейхун.

Ранее сообщалось, что в тот день турецкая военная техника перешла границу Сирии и вошла в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб.