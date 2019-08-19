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СМИ сообщили об авиаударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Сирийские правительственные ВВС нанесли авиационный удар по военному конвою Турции, пересекшему сегодня границу и движущемуся по территории провинции Идлиб, сообщает турецкое агентство DHA.

Колонна турецких бронетранспортеров, по утверждению сирийского государственного агентства SANA, везла оружие и боеприпасы повстанцам в город Хан-Шейхун.

Ранее сообщалось, что турецкая военная техника перешла границу Сирии и вошла в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб.

Также отмечалось, что турецкая колонна движется в сторону города Хан-Шейхун.

По последним данным, в ходе ночных боев в понедельник, 19 августа, сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации освободила Хан-Шейхун от боевиков.

Провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Кроме вооруженной оппозиции, в регионе базируются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Как сообщал «Ридус», в первых числах августа президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии. Ожидается, что она позволит уничтожить курдские вооруженные отряды на крупном участке сирийской территории вдоль турецкой границы. Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

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