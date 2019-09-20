Зеленский посмеялся над шуткой об усах Лукашенко

В социальные сети попала видеозапись с закрытой части форума Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве, где гостей развлекали шутками на политическую тему.

Один из участников мероприятия сделал запись шуточного номера про «стереотипный» чат в одном из популярных менеджеров между странами. Его подготовила студия «Квартал 95», которую основал президент Украины Владимир Зеленский, когда был актером.

Юмористы разыграли чат между Украиной, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем, Северной и Южной Кореями, Финляндией, Данией, Белоруссией, а также Петром Порошенко, Международным валютным фондом (МВФ) и «русскими хакерами».

По сюжету страны ведут непринужденную беседу на политические темы, причем Россия сообщает о своем желании аннексировать часть Великобритании, США — купить Гренландию, КНДР демонстрирует ракеты, МВФ интересуется исключительно вопросом украинского долга, а Петр Порошенко предлагает иностранным инвесторам вложиться в производство шоколада. В какой-то момент США обвиняет Россию во взломе своего аккаунта, но в чате немедленно появляется пользователь «Русские хакеры» и отвечает: «Это не мы».

В конце-концов Украина предлагает всем участникам чата сделать селфи. В чате появляются фотографии Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа, а Белоруссия сперва недоумевает, а затем публикует крупным планом части лица президента Александра Лукашенко, в том числе его усы.

Чат завершается тем, что Финляндия, все это время пытавшаяся отправить сообщение, наконец здоровается со всеми участниками. На появившемся позже в сети видео с другого ракурса видно, как Зеленский смеется над шуткой об усах Лукашенко. Судя по комментариям к видео в социальных сетях, многим этот юмористический номер тоже понравился.

На том же мероприятии, среди прочего, Владимир Зеленский пообщался со своим двойником, роль которого исполнил актер из студии «Квартал 95».

Как сообщал «Ридус», на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости участия США в урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Заявление прозвучало на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.