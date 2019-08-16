Северная Корея обзавелась гиперзвуковым оружием

Комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что скорость двух неопознанных снарядов, выпущенных военными КНДР 16 августа, достигала 6,1 и более числа Маха. Именно такую скорость должен развить летящий объект, чтобы считаться гиперзвуковым.

В частности, в комитете сообщили, что при скорости в 6,1 числа Маха северокорейские снаряды пролетели 230 километров, а максимальная высота полета достигала 30 километров, передает ТАСС.

Скорость обычного современного артиллерийского снаряда не превышает 4 тысяч километров в час, тогда как у поверхности Земли скорость в 6 чисел Маха будет эквивалентна более чем 7 тысячам километров в час. На проходящих испытания американских электромагнитных пушках рельсотронах начальная скорость полета снаряда достигает от 5,9 до 7,4 Маха.

В настоящее время только три страны в мире обладают гиперзвуковыми исследовательскими программами и развитыми до стадии практического применения технологиями — США, Китай и Россия.

О том, что Северная Корея и Иран могут получить доступ к современным оружейным технологиям и начать использовать гиперзвуковое оружие, американские СМИ писали в декабре 2018 года, а Сенат США обсуждал еще раньше — в апреле. Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов сенатского комитета по делам вооруженных сил, заявил, что Китай и Россия могут передать гиперзвуковые ракетные технологии противникам Соединенных Штатов. «Я оцениваю этот риск как чрезвычайно высокий и не вижу, что помешает этому», — заявил тогда Гривз.

Как сообщал «Ридус», 16 августа Северная Корея осуществила запуск двух новых ракет в сторону Японского моря из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Старт отследили командование южнокорейской армии и американские военные. Ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии, однако вызвали озабоченность у соседей КНДР — этот запуск стал шестым за последние три недели. В прошлый раз две баллистические ракеты малой дальности стартовали с территории КНДР 10 августа и пролетели около 450 километров.