Названа дата утверждения плана интеграции экономик России и Белоруссии

Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до восьмого декабря текущего года.

Семашко сообщил РИА Новости, что еще до подписания программы президентами двусторонняя рабочая группа должна в срок до первого ноября разработать 31 «дорожную карту» по разным направлениям экономической интеграции.



«Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими „дорожными картами“. Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал белорусский дипломат.



16 сентября в СМИ появились детали плана объединения экономик РФ и Белоруссии, который тут же окрестили планом создания конфедерации. Согласно этой информации, Москва и Минск работают над унификацией Налогового и Гражданского кодексов, введением совместного внешнеторгового режима, объединением банковского надзора, а также собираются создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт выступила с разъяснением, что в основе экономической интеграции этой страны с Россией лежит приоритет сохранения белорусской независимости. «Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», — подчеркнула она.

Напомним, президент Лукашенко годами умудряется делать противоречивые заявления относительно отношений Белоруссии с Россией и странами Запада, то жалуясь на жесткую политику Москвы и демонстрируя готовность к сотрудничеству с Европой, то пускаясь в рассуждения о вековой дружбе и единстве русского и белорусского народов. Так, в марте 2019 года Лукашенко заявил, что Минску необходимо «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО» и не смотреть на страны Альянса «как на врагов», а вскоре после этого назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.



Ранее политический аналитик Евгений Валяев рассказал «Ридусу», как и чем связаны экономики России и Белоруссии, а Владимир Жириновский предложил восстановить единое государство России, Белоруссии и Украины.