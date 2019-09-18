В Госдуме призвали воссоединить Россию, Белоруссию и Украину

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина расцветут в том случае, если объединятся с Россией в единое государство.

«Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной тоже самое», — написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.



«Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», — добавил Жириновский. Он также подчеркнул важность сохранения национального языка и культуры народов Украины и Белоруссии, отметив при этом удобство использования русского языка в качестве общего.



Политик также выразил мнение, что в едином государстве России, Белоруссии и Украины не следовало бы указывать национальность в принципе, а «просто быть гражданами одной страны».



Упомянутая Жириновским унификация тарифов и слияние таможенных служб России и Белоруссии является частью озвученного на днях плана объединения экономики двух стран.

Напомним, в Киеве Владимира Жириновского пытаются заочно осудить по уголовной статье о финансировании терроризма за поддержку Донецкой и Луганской народных республик, признанных на Украине террористическими образованиями. Сам политик называет эти обвинения «фейковыми».

Как сообщал «Ридус», согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, в Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 3 339 мирных жителей. При этом количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось после возобновления с 21 июля режима прекращения огня.