Турция готова приобрести у России дополнительные С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова приобрести у России дополнительные батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в том случае, если Вашингтон откажет Анкаре в покупке ЗРК Patriot, сообщает турецкое издание Haberler.

Глава турецкого МИД отметил, что у Анкары по-прежнему есть потребность в таких системах, пока Турция не начала производить собственные.

«Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — заявил министр на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед с Словении.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки новейших российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

На прошлой неделе в Турцию поступила вторая партия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

В июле Россия поставила в Турцию первую партию С-400. ЗРК были размещены на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

В связи с этим Соединенные Штаты пригрозили Турции исключением из программы производства и приобретения новейших американских истребителей. В ответ турецкие власти заявили о готовности удовлетворять потребности своей обороны из других источников.